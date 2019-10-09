تشاوش أوغلو يجري زيارة رسمية إلى الجزائر

وصل وزير الخارجية التركي العاصمة الجزائرية الثلاثاء، في زيارة رسمية، وكان في استقباله والوفد المرافق، نظيره الجزائري صبري بوقدوم.

وقد التقى الوزير مولود تشاوش أوغلو برجال أعمال أتراك، في العاصمة الجزائرية، وحثهم على المساهمة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ولفت تشاوش أوغلو إلى الزخم المتصاعد في العلاقات بين تركيا والجزائر، وأشار إلى تطابق وجهات النظر بين البلدين حيال قضايا دولية.

ونوه إلى أن الشعب الجزائري يكن محبة لتركيا، الأمر الذي يلمسه رجال الأعمال هناك.

كما لفت إلى أن الجزائر من أكبر البلدان الإفريقية وتتمتع بإمكانات كبيرة، وأشار إلى تزايد حجم التبادل التجاري بين تركيا والجزائر.

وأكد على رغبة أنقرة في تعزيز الروابط بين البلدين، في مختلف المجالات.

وتابع مخاطبا رجال الأعمال الأتراك: "تعاوننا (مع الجزائر) هام في المجالات الثقافية والتعليمية، لكن الأكثر أهمية هو التعاون الاقتصادي، ويترتب على عاتقكم مهام كبيرة في هذا الشأن".

ومن المنتظر أن يلتقي الوزير التركي كبار المسؤولين الجزائريين، الأربعاء.