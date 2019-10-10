أردوغان: عملية نبع السلام تهدف لضمان السلامة الإقليمية والوحدة السياسية لسوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا لا تقبل أن ينتقد أحد عمليتها العسكرية في شمال سوريا فيما تجول عشرات الجماعات الإرهابية المنطقة دون رادع.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان خلال مشاركته في الاجتماع الموسع لرؤساء فروع حزب العدالة والتنمية في الولايات التركية.

وانتقد أردوغان بشدة المملكة السعودية وغيرها وقال: "أدعو السعودية أن تنظر إلى المرآة، من أوصل اليمن إلى هذه الحالة؟"

وفي إشارة لرئيس النظام في مصر، قال: "هو على الأخص لا يحق له الكلام أبدا، لقد ترك رئيس البلاد المنتخب ديمقراطياً يموت في سجنه دون أن يسمح لعائلته بدفنه كما يجب".

وقال أردوغان: "لقد حيدت تركيا ما مجموعه 16000 إرهابي، منهم 7500 في الداخل و8500 في الخارج خلال السنوات الأربع الماضية". مشيراً إلى تحييد 109 إرهابيين منذ بدء عملية نبع السلام.

كما شدد الرئيس على أن عملية نبع السلام تهدف للمساهمة في ضمان السلامة الإقليمية والوحدة السياسية في سوريا، حيث يحتل إرهابيو "بي كا كا/ي ب ك" نحو ربع مساحة البلاد.