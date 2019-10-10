أردوغان: لا قيمة للانتقادات على عملياتنا العسكرية ضد الإرهاب

خاطب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دول الناتو بقوله: "أخاطب أعضاء الناتو والولايات المتحدة خاصة، نحن عضو في الحلف والمادة الخامسة للحلف تنص على مناصرة أي دولة بالناتو حين تتعرض لهجمات إرهابية".

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان خلال مشاركته في الاجتماع الموسع لرؤساء فروع حزب العدالة والتنمية في الولايات التركية.

وأشار الرئيس أن تركيا منذ اندلاع الأزمة السورية، وحتى من قبل، قد بذلت جهدأ من أجل حل للأزمة عبر طريق ديمقراطي يضمن حقوق كافة الأطياف في هذا البلد.

وفيما يخص الاتحاد الأوروبي، قال أردوغان: "يقولون إنهم لن يرسلوا الدفعة الثانية من المساعدات للاجئين السوريين البالغة قيمتها 3 مليارات يورو، أنتم لم تفوا بوعودكم أبدا ونحن لم نعتمد عليكم. سنتدبّر أمورنا ولكن في الوقت نفسه نفتح الأبواب أيضا أمام اللاجئين".

وأضاف: "الاتحاد الأوروبي لم يكن صادقا أبدا، ماطلتم في مفاوضات انضمامنا إلى الاتحاد منذ عام 1963، أنتم لستم صادقين".

وقال: "أيها الاتحاد الاوروبي، تذكر: أقولها من جديد، اذا حاولتم تقديم عمليتنا على أنها اجتياح، فسنفتح الأبواب ونرسل لكم 3,6 مليون مهاجر".

وحول ما يسوقه البعض من اتهامات حول العلاقة مع الأكراد، قال: "ما زلنا حتى اليوم نستضيف 300 ألف من إخوتنا الأكراد الذين توافدوا إلى بلادنا من مدينة عين العرب السورية".

مؤكداً: "نحن لا نكافح إخوتنا الأكراد في شرق الفرات، بل نقاتل التنظيم الإرهابي، وتركيا ربما تكون القوة الوحيدة المشروعة داخل الأراضي السورية ".