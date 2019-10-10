بريطانيا: تركيا قدمت ضمانات باحترام القانون الدولي خلال "نبع السلام"

أكدت بريطانيا، الخميس، أن تركيا قدمت ضمانات تتعلق باحترام القانون الدولي الإنساني، ضمن عملية "نبع السلام" التي أطلقتها أنقرة ضد مواقع منظمة "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابية شرق نهر الفرات شمالي سوريا.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلت بها المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، كارين بيرس، قبيل مشاركتها في جلسة مغلقة بمجلس الأمن الدولي، حول التطورات شمالي سوريا، وعملية "نبع السلام" التركية.

وقالت بيرس إن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، ونقل له مخاوف لندن الجدية إزاء العملية.

وأضافت أنه "يوجد خطر في أن يسوء الوضع الإنساني أكثر، وأن العملية يمكن أن تؤثر على مكافحة داعش في المنطقة، داعية إلى الاعتدال".

وأشارت بيرس إلى ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، والتواصل مع المسؤولين الأتراك.

وأردفت: "أنقرة قدمت ضمانات في هذا الموضوع"، لافتة إلى أن تركيا والشعب التركيين أظهرا "سخاءً استثنائيا" تجاه اللاجئين السوريين.

وشددت بيرس على أن تركيا "شريك مهم في حلف شمال الأطلسي ناتو".