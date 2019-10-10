ترامب حول "نبع السلام": لا جنود لنا في نطاق العملية وأراقب الوضع عن كثب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إنه لا وجود لأي من قوات بلاده في منطقة العملية التي أطلقتها القوات التركية شمالي سوريا، مؤكدا أنه يراقب الآن الوضع عن كثب.

جاء ذلك في تغريدتين على تويتر، ذكّر فيهما بأن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي "ناتو".

ولفت ترامب أن تركيا كانت تخطط لهذا الهجوم منذ زمن.

وأضاف أنه "ليس لدينا أي جنود بأي مكان قرب منطقة الهجوم"، مؤكدا أن ما يحاول فعله هو "إنهاء الحروب التي لا نهاية لها".

وأوضح أن "تواصلت مع كلا الطرفين. البعض يريد منا إرسال عشرات آلاف الجنود إلى المنطقة لبدء حرب جديدة".

وتابع ترامب: "تركيا عضو في الناتو، آخرون يقولون ابقوا خارجا، ودع (الأكراد) يخوضوا معاركهم وحدهم ولو بدعمنا المالي".

ومضى قائلا: "أنا قلت اضربوا اقتصاد تركيا ماليا، وافرضوا عليها عقوبات إذا لم يلعبوا وفق القواعد".

واختتم بالقول: "أراقب عن كثب".

ومساء الأربعاء، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، إطلاق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" بمنطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش".

كما تهدف عملية "نبع السلام" إلى إنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وذلك في إطار حقوق تركيا النابعة من القانون الدولي.