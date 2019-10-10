تركيا تواصل غاراتها الجوية ضد أهداف إرهابية في العراق بالتوازي مع عملية نبع السلام

شنت القوات المسلحة التركية غارات جوية في منطقتي غارا والزاب في شمال العراق.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن ثلاثة إرهابيين على الأقل من البي كا كا الإرهابي قتلوا في الغارات الجوية. وتأتي الضربات في إطار عملية المخلب الجارية في منطقة هاكورك في العراق وعملية نبع السلام في شمال سوريا التي تستهدف الإرهابيين من داعش وي ب ك/بي كا كا.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

وبدأ أمس سلاح الجو التركي باستهداف نقاط تمركز "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي حتى عمق 30 كيلو مترا من الحدود السورية التركية بمنطقة شرق نهر الفرات.

واستهدفت الضربات الجوية عدة مواقع للتنظيم في محيط بلدات ومناطق عين عيسى، ورأس العين، وريف القامشلي، والمالكية شمالي وشمال شرقي سوريا.