تشاوش أوغلو يهاتف نظيره الألماني هايكو ماس

أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، اتصالا هاتفيا مع نظيره الألماني هايكو ماس.

جاء ذلك وفق مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس.

ولم تكشف المصادر الدبلوماسية عن فحوى الحديث الذي دار بين الوزيرين.

وسبق لتشاوش أوغلو أن أجرى سلسلة اتصالات دبلوماسية مع نظرائه الأمريكي مايك بومبيو والروسي سيرغي لافروف والإيراني جواد ظريف.

وخلال الاتصالات الهاتفية، زوّد تشاوش أوغلو نظراءه بمعلومات عن عملية نبع السلام التي أطلقتها القوات التركية أمس الأربعاء ضد تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" في مناطق شرق الفرات السورية.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه عند الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.