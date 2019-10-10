تشاوش أوغلو: "ي ب ك" الإرهابي يستخدم عناصر "داعش" كسلاح بيده

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن إرهابيي تنظيم "ي ب ك" يتمسكون بعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي كسلاح بيدهم.

جاء ذلك خلال مشاركته الخميس في برنامج على قناة "CNN Türk" المحلية، لتقييم عملية "نبع السلام" المستمرة شرق الفرات، بسوريا.

وأشار تشاوش أوغلو إلى أن العملية العسكرية تهدف إلى مكافحة الإرهاب.

وبيّن أن هدفهم من العملية هو تطهير حدود تركيا الجنوبية من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا"، مؤكداً أن بلاده لا تنوي الدخول في المنطقة أكثر من 30 كيلومتراً، وهي المسافة التي اقترحتها سابقاً لإنشاء المنطقة الآمنة.

وحول عناصر "داعش" المحتجزين في المنطقة، قال الوزير التركي إن "إرهابيي ي ب ك يتمسكون بعناصر داعش كسلاح بيدهم".

وحذر من محاولات تمييع شرعية العملية عبر التمييز بين التنظيمات الإرهابية.

وأكّد أن ما تقوم به تركيا واضح للعيان فيما يتعلق بمكافحة "داعش" والتنظيمات الإرهابية الأخرى.

والأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وضمان عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.