حسابات مقربة من ي ب ك الإرهابي تشن حملة تضليل ضد تركيا

مع انطلاق عملية نبع السلام الهادفة لتدمير الممر الإرهابي المراد إقامته في شمال سوريا، كثفت المواقع المقربة من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، حملة التشويه والمغالطات ضد تركيا، على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبدأت الحسابات المقربة من التنظيم الإرهابي باستخدام صور ملتقطة في الحرب السورية منذ فترة طويلة، ونشرها على أنها حديثة وجرت في عملية نبع السلام.

فنشروا صورة لامرأة تحتضن أطفالها ملتقطة عام 2014، وزعموا أنها التقطت في خلال غارة تركية على مناطق شرق الفرات.

كما نشرت الحسابات المقربة من التنظيم الإرهابي، صورة لأطفال في مركز صحي التقطت في محافظة إدلب بشهر يوليو الماضي، وكتبوا على الصورة "نتائج الغارات التركية".

وكذلك نشرت المواقع الموالية لـ"ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، صورة طفل تلطخ وجهه بالدماء نتيجة غارة روسية على محافظة إدلب في عام 2016، وقدموها للرأي العام العالمي على أنها التقطت في عملية نبع السلام.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.



وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه عند الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.