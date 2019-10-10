أكد رئيس المجلس السرياني العالمي (WCA) أن منظمة "بي كا كا" وتنظيم "ب ي د/ي ب ك" وجهان لعملة إرهابية واحدة.



جاء ذلك في حديث للسيد جوني ميسو لمراسل الأناضول حول انتهاكات "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي في المناطق التي تسيطر عليها شمال شرقي سوريا.



وأضاف "ميسو" أن التنظيم الإرهابي المذكور يواصل تهديد السريان وتجنيد الأطفال للقتال في صفوفه، في المناطق التي يسيطر عليها بسوريا.



وأوضح أن "ب ي د/ي ب ك" يحارب تنظيم "داعش" الإرهابي لأجل مصالحه الخاصة، مبيناً أن غايته الأساسية السيطرة على الأراضي التي يتم طرد "داعش" منها، وجعلها جزءاً من منطقة كردية ذاتية الحكم التي يسعى لإقامتها.



وأشار إلى تقرير لقناة "بي بي سي"، كشف عن وجود اتفاق بين "ب ي د/ي ب ك" وتنظيم "داعش"، يضم بموجبه العناصر السابقين لدى الأخير إلى صفوفه.



وحملّ "ميسو" تنظيم "ب ي د/ي ب ك" مسؤولية الاشتباكات التي تشهدها المنطقة.



وفي بيان صادر عنه، رأى رئيس "السرياني العالمي"، الذي يتخذ من هولندا مقراً له، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب جنوده من سوريا وقطع دعم المال والسلاح عن "ب ي د/ي ب ك"، خطوة صائبة تسهم في تأمين أجواء السلام والأمن والاستقرار من جديد في الأراضي السورية.



وحذّر "ميسو" من أن تكون ممارسات "ب ي د/ي ب ك" الإرهابي هي السبب في ظهور "داعش" من جديد.



وتابع: "بي كا كا التي تدير قوات سوريا الديمقراطية، و"ب ي د/ي ب ك"، وجهان لعملة واحدة. هؤلاء، يمارسون الضغوط على السريان العزّل في المنطقة".



وأكد ضرورة أن يترك "ب ي د/ي ب ك" السلاح، والتوقف عن ممارساته اللامسؤولة التي تهدد حياة الأكراد، والسريان والأقليات الأخرى في المنطقة.



وشدد على وجوب أن يعلم تنظيم "ب ي د/ي ب ك"، الذراع السوري لمنظمة بي كا كا المصنفة رسمياً على قوائم الإرهاب، أن الولايات المتحدة لن تضحي من أجله بعلاقاتها مع تركيا حليفتها لدى ناتو وشريكتها التجارية.