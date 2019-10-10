رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية يعقد اجتماعاً صحفياً حول عملية نبع السلام

أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن الهدف الأساسي لعملية "نبع السلام" العسكرية هو تطهير المنطقة الواقعة بين شرقي نهر الفرات والحدود السورية العراقية، من المواقع الإرهابية.



جاء ذلك في كلمة لفخر الدين ألطون في اجتماع عقده، الخميس، في قصر دولمة بهتشه بإسطنبول مع الصحفيين والإعلاميين، لإطلاعهم على آخر التطورات المتعلقة بالعملية المستمرة شرقي نهر الفرات في سوريا.



وأوضح المسؤول الرئاسي أن عملية السلام التي تسعى تركيا لتأسيسها من خلال العملية العسكرية هذه، تحمل أهمية كبيرة ليس على الصعيد الإقليمي فقط، بل على المستوى العالمي أيضاً.



وأشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتابع العملية لحظة بلحظة، ويحصل على آخر المعلومات حول سيرها.



وتابع: "لا شك أن هدفنا الأساسي من هذه العملية، هو تطهير الخط الواقع بين شرقي نهر الفرات والحدود السورية العراقية، من المواقع الإرهابية المتبقية."

وأردف: "سنواصل في إطار هذا الهدف، اتخاذ خطوات حازمة."



والأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.



وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه عند الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.