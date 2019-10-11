وزير الدفاع التركي يجتمع بأمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ

عقد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، اجتماعًا مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، الذي يجري زيارة إلى تركيا.

وأضاف بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، أن الاجتماع عقد الجمعة، في إسطنبول.

وأشار البيان أن أقار وستولتنبرغ تناولا خلال الاجتماع قضايا تتعلق بالدفاع والأمن المشترك للدول الأعضاء في حلف الناتو.

ووصل ستولتنبرغ تركيا الجمعة، في إطار زيارة رسمية غير محددة المدة، أعلن عنها في وقت سابق.

يشار أن الزيارة تتزامن مع إطلاق تركيا عملية "نبع السلام" العسكرية، في المناطق المحتلة من قبل تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي، شرق الفرات في سوريا.

والأربعاء، أطلق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، العملية، لتطهير المنطقة من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.