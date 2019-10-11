باكستان تعلن دعمها لعملية "نبع السلام" شرق الفرات بسوريا

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الجمعة، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن دعم بلاده لعملية "نبع السلام" شرق الفرات بسوريا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين عمران خان وأردوغان، بحسب مصدر في الرئاسة التركية للأناضول.

وأكد المصدر أن عمران خان أكد دعم باكستان لعملية "نبع السلام" التركية في سوريا.

وأضاف أن الجانبين بحثا خلال الاتصال، العلاقات الثنائية والإقليمية.

والأربعاء، أطلق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.