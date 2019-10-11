أنقرة: الاتهامات الباطلة لنا حول "نبع السلام" سببها فشل خطط تقسيم سوريا

أكدت وزارة الخارجية التركية أنّه ليس من أهداف عملية "نبع السلام" العسكرية تغيير التركيبة السكانية لمنطقة شرق الفرات.

جاء ذلك في بيان صدر اليوم أعربت فيه الوزارة كذلك عن إدانتها الشديدة لعبارات مسؤول أممي ربطت بين المنطقة الآمنة المزمع إقامتها في سوريا والإبادة الجماعية في سربرنيتسا.

وجاء في البيان: "الاتهامات الباطلة بحقنا سببها فشل خطط تقسيم سوريا التي تصدر من دول وأطراف تدعم ضمنا أو علنا أجندة تنظيم "ب ي د/ ي ب ك" الانفصالية"

وتابع البيان أن عملية "نبع السلام" تستهدف عناصر "ب ي د/ ي ب ك" الذراع السوري لـ"بي كا كا" التي يصنفها الاتحاد الأوروبي والناتو منظمة إرهابية.

وشدد على أن الدول التي تتهرب من استعادة مقاتليها الإرهابيين لا يحق لها إلقاء الدروس في مكافحة داعش. وأن ادعاءات إلحاق عملية نبع السلام الضرر بمساعي الحل السياسي في سوريا بعيدة كل البعد عن الحقيقة.