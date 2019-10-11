وزارة الدفاع التركية تنفي مزاعم استهداف مدنيين في شمال سوريا

فندت وزارة الدفاع التركية ما تنشره مواقع موالية للإرهابيين حول استهداف سكان منطقتي القامشلي وديريك في سوريا، واصفة إياها بأنها "تتجاوز حدود العقل".

جاء ذلك في بيان نشرته الجمعة، تعليقاً على أخبار كاذبة نشرها إرهابيو منظمة بي كا كا/ ب ي د - ي ب ك، حول عملية نبع السلام، شرق نهر الفرات.

وأوضحت الوزارة أن الأخبار الكاذبة التي ينشرها إرهابيو قتلة الأطفال بي كا كا/ ب ي د - ي ب ك، حول استهداف القوات التركية للسكان المدنيين في القامشلي وديريك، تتجاوز حدود العقل.

وشدّدت على أن القوات المسلحة التركية ليس لديها أي عنصر للعمليات في هذه المناطق المذكورة.

والأربعاء، انطلقت عملية "نبع السلام" العسكرية التركية في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.



وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة