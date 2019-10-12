ألمانيا: سنوقف بيع أسلحة لتركيا يمكن أن تستخدم في عملية نبع السلام بسوريا

أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن بلاده ستوقف بيع أسلحة "يمكن أن تستخدم في شمال شرق سوريا" إلى تركيا، وفق ما نقلت صحيفة "بيلد" في عددها الذي يصدر الأحد.

وقال الوزير بدون أن يحدد نوع هذه الأسلحة او كلفتها "مع استمرار الهجوم العسكري التركي في شمال شرق سوريا، لن تصدر الحكومة أي ترخيص جديد (لبيع) معدات عسكرية يمكن أن تستخدمها تركيا في سوريا".

وبلغت قيمة صادرات الأسلحة الألمانية عام 2018 إلى تركيا 242,8 مليون يورو، ما يساوي ثلث القيمة الإجمالية لصادرات الأسلحة الألمانية (770,8 مليون يورو).

ووصلت قيمة مبيعات الأسلحة الألمانية لتركيا إلى 184,1 مليون يورو في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019. وتركيا هي أكبر مشترٍ للأسلحة الألمانية داخل حلف شمال الأطلسي.

وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي آقار، أكد في تصريح سابق أن تركيا تنتج محلياً نحو 70% من احتياجاتها العسكرية.