الجيش التركي يحيد 415 إرهابياً من تنظيم ي ب ك شمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 415 إرهابياً من منظمة بي كا كا/ ب ي د - ي ب ك منذ انطلاق عملية "نبع السلام" في منطقة شرق الفرات السورية.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، صباح السبت.

وقال البيان: "استمرت العملية في شرق الفرات بنجاح طوال الليل (ليل الجمعة/السبت)، وجرى استهداف مواقع المنظمة براً وجواً بشكل فعال".

وأضاف: "بلغ عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم 415 عنصرا".

والأربعاء الماضي، أطلق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش".

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وضمان عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.