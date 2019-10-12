الخارجية التركية: محتجزو داعش سيبقون داخل المناطق المحررة من الإرهاب

أعلنت تركيا، اليوم السبت، أنها ستبقي على عناصر "داعش" المحتجزين في المناطق المحررة من الإرهاب، معبرة عن استعدادها للتعاون مع الدول التي يتنمي إليها هؤلاء لإعادة تأهيل أسرهم.

وقالت الخارجية التركية، في بيان: "في هذه المرحلة سنُبقي على عناصر "داعش" وأسرهم الذين ستتولى تركيا احتجازهم داخل المناطق المحررة من الإرهاب في سوريا".

وأضافت: "مستعدون للعمل مع المنظمات الدولية والدول التي ينتمي إليها عناصر "داعش" الأجانب في إعادة تأهيل زوجاتهم وأطفالهم غير المتورطين في جرائم".

وأضاف البيان الصادر عن المتحدث باسم الخارجية، حامي أقصوي: "مستعدون للعمل مع المنظمات الدولية والدول التي ينتمي إليها عناصر "داعش" الأجانب في إعادة تأهيل زوجاتهم وأطفالهم غير المتورطين في جرائم".

وأوضح أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد خلال مكالمته الأخيرة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، أن تركيا ستتولى احتجاز عناصر داعش المحتجزين في المناطق التي سيتم تحريرها من الإرهابيين في إطار عملية "نبع السلام"، واحتجاز أسرهم في المخيمات الموجودة في مسار العملية العسكرية.

وأكد البيان أن الحل النهائي لعناصر داعش الأجانب، وأسرهم، هو استعادتهم من قبل الدول التي يحملون جنسيتها، ومحاكمتهم، وإعادة تأهيلهم، مبيناً أن تركيا تبدي أهمية كبيرة للجهود المشتركة للمجتمع الدولي في هذا الصدد.

ولفت إلى أن تركيا ستواصل تقديم كافة اسهاماتها لجهود المجتمع الدولي بهدف استعادة إرهابيي داعش وأسرهم من قبل دولهم، ومحاكمتهم وإعادة تأهيلهم.