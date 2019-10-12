رئيس الأركان التركي يبحث مع نظيره الأمريكي علمية نبع السلام

أجرى رئيس الأركان التركي، يشار غولر، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأمريكي وبحثا سوية الوضع الأمني في سوريا والتعاون بين البلدين في المنطقة.

وقالت المتحدثة باسم رئاسة الأركان الأمريكي، في بيان لها الجمعة، إنه جرى اتصال هاتفي بين مارك ميلي ويشار غولر.

وأوضحت أنهما بحثا خلال المحادثة الوضع الأمني في سوريا وأهمية التعاون بين الولايات المتحدة وتركيا.

وأضافت أن الولايات المتحدة تولي أهمية للعلاقات الاستراتيجية مع تركيا.

وأشارت إلى أن الاتصال جرى عقب أنباء حول تعرض نقطة مراقبة أمريكية على مقربة من مدينة "عين العرب" (كوباني) شمالي سوريا، لإطلاق نيران.

على صعيد متصل، ادعى المتحدث باسم البنتاغون بروك ديوالت، في بيان، أن المنطقة الواقعة على بضع مئات الأمتار من نقطة المراقبة الأمريكية، جرى استهدافها من قبل مدافع من مواقع للجيش التركي.

وأشار إلى عدم تعرض أي جندي للأذى جراء استهداف نقطة المراقبة، مبينا عدم سحب بلاده قواتها من عين العرب .

تأتي تلك التصريحات، عقب نفي وزارة الدفاع التركية، أنباء متداولة عن استهداف تركيا نقطة مراقبة أمريكية في منطقة شرق الفرات، معتبرة هذه التقارير "عارية من الصحة".

وقالت الوزارة في بيان إن إرهابيي تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" أطلقوا النار من رشاش ثقيل، وقذائف هاون من موقع يبعد حوالي ألف متر جنوب نقطة مراقبة أمريكية شرقي الفرات، على مخافر حدودية جنوب مدينة سروج التركية.

وأضافت أن الجيش التركي رد على قصف الإرهابيين في إطار الدفاع عن النفس.

وأكدت الوزارة أنه لم يتم إطلاق أي نيران على نقطة المراقبة الأمريكية، حيث يتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة قبل الرد لكي لا يلحق أي ضرر بأي قاعدة أمريكية شمالي سوريا.