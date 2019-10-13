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أردوغان: لا مطمع لنا بأراضي سوريا ونقف ضد الساعين لتقسيمها

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 13.10.2019 20:22
آخر تحديث في 13.10.2019 23:39

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن بلاده ليست لديها مطامع تجاه الأراضي السورية، وإنما تقف ضد الجهات التي تريد تقسيم وتمزيق سوريا.

جاء ذلك خلال اجتماع مغلق عقده أردوغان مع رؤساء تحرير عدد من الصحف والقنوات ووكالات الأنباء، في قصر "دولمة بهتشه" بمدينة إسطنبول.

وحول ادعاءات هروب عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، أكد أردوغان أن "هذا تضليل إعلامي يهدف من ورائه إلى استفزاز الولايات المتحدة والغرب".

وأشار إلى أنه "عند حدوث مشكلة ما نتواصل مع السيد بوتين (الرئيس الروسي) خلال 24 ساعة ونعمل سويا على اتخاذ الخطوات اللازمة".

وفيما يتعلق بتهديدات بعض الدول بفرض عقوبات اقتصادية على تركيا، قال أردوغان "أرى هذه العبارات أنها مزحة هذه المرحلة".

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