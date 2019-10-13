ترامب: عدم التدخل في القتال على الحدود التركية قرار حكيم

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد، إنه من الحكمة عدم التدخل في القتال العنيف على الحدود التركية.

وأضاف في تغريدات على تويتر أن "أولئك الذين جرونا بشكل خاطئ إلى حروب بالشرق الأوسط ما زالوا يضغطون علينا للقتال".

وتابع: "أولئك ليس لديهم أدنى فكرة عن القرار السيئ الذي اتخذوه. لماذا لا يقدمون طلب إعلان حرب؟".

ومضى ترامب في تغريدة أخرى قائلا: "هل تتذكرون قبل سنتين عندما كان العراق سيقاتل الأكراد (ي ب ك/ بي كا كا) في منطقة أخرى بسوريا؟. أراد كثيرون منا القتال إلى جانب الأكراد ضد العراق".

وأضاف: "قلت لهم لا، الأكراد تركوا القتال مرتين. والآن يحصل نفس الأمر مع تركيا"، دون توضيح أي حرب يقصدها.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن "تركيا و(ي ب ك /بي كا كا) يتقاتلون منذ سنوات. وتعتبر تركيا "بي كا كا" أسوأ التنظيمات الإرهابية على الإطلاق.

وأردف بالقول: ربما يريد البعض التدخل والقتال إلى جانب ضد آخر أو العكس. دعوهم! إننا نراقب الوضع عن كثب، حروب لا تنتهي".

وتمكن الجيش التركي، في خامس أيام العملية العسكرية "نبع السلام"، بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، من تطهير مناطق واسعة شرقي الفرات من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك"، وقامت القوات المشاركة في العملية بتحرير مدينتي تل أبيض ورأس العين، ووصلت إلى الطريق الدولي إم 4.