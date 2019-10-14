أردوغان: أصحاب منبج الحقيقيون هم من سيدخلها ونحن سنضمن عودتهم وأمنهم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده في مرحلة تنفيذ قرارها المتخذ بخصوص منطقة منبج السورية، مؤكداً أن أصحابها الحقيقيين هم من سيدخلها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، بمطار أتاتورك، الاثنين، قبيل توجهه إلى العاصمة الأذرية باكو، للمشاركة في القمة السابعة لـ"المجلس التركي"، للدول الناطقة بالتركية.

وتطرق أردوغان إلى عملية نبع السلام الجارية شرق الفرات بسوريا ضد إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا"، لافتا إلى أنه سيطلع نظراءه خلال القمة على معلومات مفصلة بشأن العملية.

وردا على سؤال حول ادعاءات اتفاق نظام الأسد مع "ي ب ك"، قال أردوغان إن هناك الكثير من الشائعات"،

وأضاف :"حتى الآن يبدو أنه لن يكون هنالك أية مشكلة في عين العرب، نظراً للسياسة الإيجابية لروسيا في عين العرب، أما بالنسبة لمنبج فنحن في مرحلة التنفيذ للقرار المتخذ حيالها".

وذكر أردوغان باتفاق خارطة الطريق المبرم مع الولايات المتحدة بشأن منبج، الذي يقضي بإخلائها من الإرهابيين وعودة أصحابها الحقيقيين إليها. وقال "عندما يتم إخلاء منبج، لن ندخل إليها نحن كتركيا. بل سيعود إليها (...) أشقاؤنا العرب -العشائر- هم أصحابها الحقيقيون. يتمثل نهجنا بضمان عودتهم وأمنهم هناك".

ولدى سؤاله خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول عن إعلان وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر الذي صدر الأحد في هذا الشأن، رد الرئيس التركي بالقول "إنها خطوة إيجابية".

وخاطب أردوغان دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) قائلا: "هل ستقفون إلى جانب حليفكم في الناتو أم إلى جانب الإرهابيين؟ بالطبع لا يستطيعون الإجابة".