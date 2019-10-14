أردوغان وماكرون يبحثان هاتفياً آخر التطورات في سوريا

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالاً هاتفياً مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بحثا خلاله آخر التطورات في سوريا

وأفاد بيان صادر عن الرئاسة التركية أن أردوغان أكد لماكرون خلال الاتصال الإسهامات التي ستقدمها العملية في شرق الفرات للسلام والاستقرار الإقليمي والعالمي.

وأشار أردوغان خلال الاتصال إلى التهديد الذي يشكله تنظيما "بي كا كا- ي ب ك" و"داعش" الإرهابيان شمالي سوريا على أمن تركيا ووحدة التراب السوري.

وشرح الرئيس التركي لنظيره الفرنسي أهداف العملية في سوريا.

والأربعاء، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.