أردوغان يشارك في القمة السابعة لمجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية

توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أذربيجان اليوم، لحضور القمة السابعة لمجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية (المجلس التركي).

وقد غادر الرئيس البلاد في تمام الساعة 11.20 صباحا بعد عقد مؤتمر صحفي في مطار أتاتورك.

ويرافق أردوغان عقيلته أمينة أردوغان وكل من نائب الرئيس فؤاد أوقطاي، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، ووزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى وارنك، ووزير التجارة روهصار بكجان، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة، فخر الدين ألطون، وعدد من الوزراء.

ومن المقرر أن تشهد القمة انضمام أوزبكستان إلى "المجلس التركي"، وتكريم الرئيس المؤسس لكازاخستان، نور سلطان نزارباييف، بلقب الرئيس الفخري للمجلس، نظراً لجهوده الكبيرة التي بذلها لتأسيسه.

كما يعتزم أردوغان إجراء لقاءات ثنائية على هامش القمة مع زعماء أعضاء "المجلس التركي"، قبل أن يعود يوم غد.

وتعود بدايات تأسيس المجلس التركي إلى القمة التاسعة لزعماء البلدان الناطقة باللغة التركية التي احتضنتها مدينة نخجوان الأذربيجانية في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2009.

وتم الإعلان رسميا عن تأسيس المجلس الذي يضم أيضًا تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا، خلال القمة العاشرة لزعماء البلدان الناطقة بالتركية، التي استضافتها مدينة إسطنبول يومي 15 ـ 16 سبتمبر/ أيلول 2010.

وتعتمد 6 دول التركية ولهجاتها لغة رسمية لها، هي أذربيجان وجمهورية شمال قبرص التركية وتركمانستان وأوزبكستان وقرغيزيا وكازاخستان، وتمتلك تلك الدول لغة وتاريخا وحضارة مشتركة.