أردوغان يهنئ سعيد بفوزه بالانتخابات الرئاسية التونسية

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قيس سعيد، بفوزه في الانتخابات الرئاسية التونسية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، الاثنين، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وتمنى أردوغان، خلال الاتصال، لسعيد النجاح في منصبه الجديد.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، في مؤتمر صحفي عقدته بالعاصمة، فوز المرشح المستقل قيس سعيّد، بالانتخابات الرئاسية، وفق نتائج أولية رسمية.

وقال رئيس الهيئة نبيل بفون، إن المرشح سعيّد، حصل على 72.71 % من الأصوات، بمجموع مليونين و777 ألفا 931 صوتا، مقابل 27.29 % لمنافسه نبيل القروي، بمجموع مليون و42 ألفا و894 صوتا.

وتمثل انتخابات الرئاسة خطوة جديدة على مسار انتقال ديمقراطي سلس تشهده تونس، ويمثل استثناءً مقارنة بدول عربية أخرى شهدت أيضًا احتجاجات شعبية أطاحت أنظمتها الحاكمة، ومنها مصر، ليبيا واليمن.

وأطاحت ثورة شعبية في 2011 الرئيس التونسي آنذاك، زين العابدين بن علي (1987- 2011)، ما أطلق شرارة احتجاجات في دول عربية أخرى.