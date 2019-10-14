اجتماع مطول لكبار القادة العسكريين الأتراك لتقييم آخر التطورات في نبع السلام

عقد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار اجتماعا مع مجموعة من كبار قادة القوات المسلحة التركية على رأسهم رئيس الأركان العامة للجيش التركي يشار غولر ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، لمناقشة آخر التطورات في عملية "نبع السلام".

وخلال الاجتماع المطول الذي عقد فجر الاثنين في مقر وزارة الدفاع ، تم إجراء اتصالات مرئية مع القادة العسكريين في مختلف المناطق وتقييم كافة العمليات العسكرية في الميدان، إضافة إلى تبادل معلومات مع الطرفين الروسي والأمريكي لضمان تحقيق العملية بشكل آمن.

وتتواصل عملية نبع السلام العسكرية بنجاح كما هو مخطط لها، في حين يواصل وزير الدفاع ومجموعة من القادة العسكريين اجتماعاتهم المكثفة لإدارة العملية على أكمل وجه.

وبمشاركة الجيش الوطني السوري، أطلق الجيش التركي، الأربعاء، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.



وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.