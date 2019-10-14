الجيش الوطني السوري يغتنم أسلحة وذخائر من ي ب ك/بي كا كا الإرهابي في تل أبيض

استولى الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا على عدد كبير من الأسلحة والذخائر التي تركتها ميليشيا ي ب ك/بي كا كا الإرهابية، وسط مدينة تل أبيض وذلك بعد تطهير المنطقة من الإرهابيين ضمن العملية العسكرية الأخيرة التي أطلقتها تركيا شرق الفرات.

وقد صادرت قوات الجيش الوطني السوري الأسلحة بعد تحرير مدينة تل أبيض خلال عملية نبع السلام، وهي الثالثة في سلسلة من عمليات مكافحة الإرهاب عبر الحدود في شمال سوريا التي تستهدف الإرهابيين من تنظيمات بداعش وي ب ك/بي كا كا الإرهابية.

واحتل تنظيم داعش الإرهابي هذه المدينة ذات الغالبية العربية في يوليو 2014. ثم استولت عليها ما يعرف باسم القوات الديمقراطية السورية (قسد)، التي يشكل ي ب ك/بي كا كا الإرهابي عمودها الفقري، بدعم من الولايات المتحدة.

ثم قام إرهابيو ي ب ك/بي كا كا بترحيل المواطنين العرب والتركمان قسراً إضافة إلى الأكراد الذين لم يقبلوا بأيديولوجية التنظيم الإرهابي، مهددين بأن يقوم التحالف بشن غارات جوية على المنطقة ما لم يمتثلوا لأوامره.

ولطالما أكدت تركيا أن تسليح مجموعة إرهابية لمحاربة مجموعة أخرى أمر غير مقبول، في إشارة إلى دعم واشنطن لإرهابيي ي ب ك/بي كا كا.

وتهدف عملية ربيع السلام، التي أطلقتها تركيا استنادا إلى حقوقها النابعة من القانون الدولي، و"حق الدفاع المشروع عن النفس" الذي تنص عليه قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والمادة الـ 51 من ميثاق الأمم المتحدة، إلى إنشاء منطقة آمنة خالية من الإرهاب حتى يتمكن السوريون الراغبون بالعودة إلى المنطقة في شرق نهر الفرات الخاضع لسيطرة ي ب ك/بي كا كا الإرهابي المدعوم أمريكياً.