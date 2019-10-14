الكرملين: اتصالاتنا مع تركيا مستمرة حول عملية نبع السلام

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديميتري بيسكوف، إن الاتصالات مستمرة بين أنقرة وموسكو فيما يتعلق بعملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين.

وأضاف أن الاتصالات بين البلدين متواصلة على مختلف الصعد.

وأشار إلى المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قبيل انطلاق عملية نبع السلام، مبيناً أن وزيري خارجية كلا البلدين يتواصلان أيضاً.

وأكد ضرورة تجنّب الخطوات التي من شأنها تصعيد التوتر والتأثير سلباً على مرحلة الحل السياسي في سوريا.

وفي سياق آخر، رفض متحدث الكرملين، الإجابة عن سؤال حول صحة الأنباء المتعلقة بتوصل تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي إلى اتفاق مع نظام الأسد، في إحدى القواعد الروسية داخل سوريا.

والأربعاء، أطلق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.