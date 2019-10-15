أردوغان: "نبع السلام" لن تتوقف إطلاقاً قبل أن تحقق أهدافها

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده لن توقف عملية "نبع السلام" التي تستهدف الإرهابيين شمال شرقي سوريا، على الإطلاق، رداً على طلب نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح أردوغان، في حديثه للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية خلال عودته من أذربيجان، أن "ترامب قال لنا أعلنوا وقف إطلاق النار، لكننا لن نعلن على الإطلاق وقف إطلاق النار".

وأضاف الرئيس التركي أن عملية "نبع السلام" التي دخلت يومها السابع، لن تتوقف حتى تحقق أهدافها.

وشدد على أن هدف تركيا هو إخراج الإرهابيين من منطقة بعمق 32 كلم داخل الأراضي السورية، لافتاً إلى أن تنظيم "ي ب ك" يخسر مواقعه بسرعة، أمام تقدم الجيش التركي والجيش الوطني السوري.