القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

أردوغان يؤكد عزم تركيا تطهير المنطقة من منبج السورية حتى حدود العراق

وكالة الأناضول للأنباء
باكو
نشر في 15.10.2019 12:48
آخر تحديث في 15.10.2019 12:58
عناصر من الجيش الوطني السوري يرفعون علم الثورة السورية في تل أبيض بعد تحريرها من إرهابيي ي ب ك (الأناضول) عناصر من الجيش الوطني السوري يرفعون علم الثورة السورية في تل أبيض بعد تحريرها من إرهابيي ي ب ك (الأناضول)

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده عازمة على تطهير المنطقة الممتدة من "منبج" السورية حتى بداية الحدود التركية مع العراق في إطار عملية "نبع السلام".

جاء ذلك في كلمة خلال القمة السابعة لـ"المجلس التركي"، للدول الناطقة بالتركية بالعاصمة الأذربيجانية باكو.

وقال أردوغان: "خلال فترة قصيرة سنؤمن المنطقة الممتدة من منبج حتى بداية حدودنا مع العراق، لضمان عودة طوعية لمليون سوري إلى منازلهم في المرحلة الأولى ومليوني سوري في المرحلة الثانية".

وأكد على مواصلة محاربة الإرهاب في شمال سوريا، مضيفا: "سنواصل كفاحنا عبر عملية نبع السلام إلى أن يزدهر الشمال السوري ونصل أهدافنا".

وأوضح أن عملية "نبع السلام" طهرت حتى صباح الثلاثاء مساحة قدرها نحو ألف كيلو متر مربع من المنظمة الإرهابية الانفصالية.

وبخصوص "قرة باغ" أكد أن بلاده تبذل قصارى جهدها لحل نزاع "قرة باغ" في أسرع وقت ممكن من خلال الوسائل السلمية وعلى أساس وحدة الأراضي الأذربيجانية.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنّ الجامعة العربية قد فقدت شرعيتها...
مختارات