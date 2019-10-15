أردوغان يؤكد عزم تركيا تطهير المنطقة من منبج السورية حتى حدود العراق

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده عازمة على تطهير المنطقة الممتدة من "منبج" السورية حتى بداية الحدود التركية مع العراق في إطار عملية "نبع السلام".



جاء ذلك في كلمة خلال القمة السابعة لـ"المجلس التركي"، للدول الناطقة بالتركية بالعاصمة الأذربيجانية باكو.



وقال أردوغان: "خلال فترة قصيرة سنؤمن المنطقة الممتدة من منبج حتى بداية حدودنا مع العراق، لضمان عودة طوعية لمليون سوري إلى منازلهم في المرحلة الأولى ومليوني سوري في المرحلة الثانية".



وأكد على مواصلة محاربة الإرهاب في شمال سوريا، مضيفا: "سنواصل كفاحنا عبر عملية نبع السلام إلى أن يزدهر الشمال السوري ونصل أهدافنا".



وأوضح أن عملية "نبع السلام" طهرت حتى صباح الثلاثاء مساحة قدرها نحو ألف كيلو متر مربع من المنظمة الإرهابية الانفصالية.



وبخصوص "قرة باغ" أكد أن بلاده تبذل قصارى جهدها لحل نزاع "قرة باغ" في أسرع وقت ممكن من خلال الوسائل السلمية وعلى أساس وحدة الأراضي الأذربيجانية.