المجر تبدي دعمها لتركيا لإنشاء منطقة آمنة من أجل عودة اللاجئين السورين

أبدت المجر استعدادها للتعاون مع تركيا في حال أنشأت منطقة آمنة من أجل عودة اللاجئين السورين، وفق ما صرح وزير الشؤون والتجارة الخارجية المجري بيتر سيرتو، اليوم.

وأشار سيرتو في تصريحات لوسائل إعلام في العاصمة الأذرية باكو، التي يزورها للمشاركة في القمة السابعة لـ"المجلس التركي" للدول الناطقة بالتركية، أن بلاده تتبع سياسة دعم اللاجئين في بلادهم، مشيرًا أن حل تركيا لمشكلة اللاجئين داخل بلادهم تصب في صالح المجر.

وقال: "إذا أسست تركيا منطقة آمنة من أجل إمكانية عودة الأسر المهجرة من سوريا، فإن المجر ستتعاون معها بكل سرور".

وأشار سيرتو إلى إنفاق تركيا 40 مليار دولار على أربعة ملايين لاجئ حتى الآن.

وأوضح أن المجر لا ترغب في وصول مئات الآلاف أو ملايين المهاجرين إلى حدودها.

وتابع: "لو خيرونا بين إرسال تركيا اللاجئين إلى سوريا أو فتح حدودها أمامهم كي يصلوا أوروبا؟، بالطبع جوابنا سيكون: يجب إرسالهم إلى سوريا".

والخميس، قال سيرتو في تصريحات إن بلاده أعاقت صدور بيان مشترك للاتحاد الأوروبي يدعو فيه تركيا لإيقاف عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

والأربعاء، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.