"النقد الدولي" يخفض توقعاته لنمو "الشرق الأوسط" للمرة الثانية

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمرة الثانية، خلال العامين الجاري والمقبل.

وقال الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر اليوم، إنه يتوقع تراجع معدل نمو منطقة الشرق الأوسط إلى 0.1 بالمئة في 2019 و2.7 بالمئة في 2020، مقابل 0.7 بالمئة و3.1 بالمئة على التوالي مقارنة بتوقعات صادرة في يوليو/ تموز الماضي.

وكان الصندوق قد توقع في تقريره الصادر في أبريل/ نيسان الماضي أن تحقق المنطقة معدل 1.3 بالمئة في 2019 و3.2 بالمئة في 2020.

وسجلت المنطقة معدل نمو بلغ 1.1 بالمئة في 2018.

وأشار التقرير إلى ارتفاع وتيرة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بسبب عدة هجمات على البنى التحتية النفطية السعودية، وناقلات النفط بالقرب من مضيق هرمز، الذي يمر منه حوالي 20 في المائة من تجارة النفط الخام العالمية.

ويؤدي الخوف من حدوث صراع في تلك المنطقة، إلى ارتفاع الطلب الوقائي على النفط وتكاليف التأمين.

وتوقع الصندوق تباطؤ معدل أسعار المستهلكين (التضخم) بالمنطقة إلى 8.4 بالمئة في 2019 و8.9 بالمئة في 2020 مقابل 11 بالمئة في 2018.