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لندن تعارض تعليق دول في الاتحاد الأوروبي تصدير الأسلحة إلى تركيا

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 15.10.2019 10:10
آخر تحديث في 15.10.2019 10:12
الصناعة العسكرية الوطنية في تركيا خطت خطوات جبارة السنوات الماضية (الأناضول) الصناعة العسكرية الوطنية في تركيا خطت خطوات جبارة السنوات الماضية (الأناضول)

اعترضت بريطانيا على محاولات تعليق دول الاتحاد الأوروبي صادراتها من الأسلحة إلى تركيا، وفق ما نقلته صحيفة الإندبندت البريطانية.

وذكرت الإندبندت، الاثنين، أن لندن اعترضت على هذه المحاولات خلال اجتماع مجلس العلاقات الخارجية بالاتحاد، الذي انعقد بالعاصمة بروكسل.

وحالت معارضة بريطانيا دون اتخاذ قرار جماعي بتعليق صادرات الأسلحة الأوروبية إلى تركيا.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تعليق العديد من الدول الأوروبية، من بينها فرنسا وألمانيا، صادرات الأسلحة إلى أنقرة، ردا على إطلاقها عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

كما توحي الخطوة البريطانية بأن موقف لندن الرافض للعملية العسكرية التركية، ربما يتغير مستقبلا.

من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن لندن تستعد لسحب قواتها الخاصة (عددها غير معروف)، الموجودة في سوريا ضمن التحالف الدولي لمحاربة داعش.

وأوضحت أن قرار الإدارة الأمريكية بسحب 1000 جندي من شمال سوريا، كان مؤثرا في هذا الصدد.

في السياق نفسه، امتنعت وزارة الخارجية البريطانية الرد على سؤال مراسل الأناضول حول وجود القوات البريطانية الخاصة في سوريا.

وفي سبتمبر/ أيلول 2014، تشكل التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق وسوريا، بقيادة الولايات المتحدة، ويبلغ عدد أعضائه 81 دولة وتكتلا دوليا وإقليميا، بينها عدد من الدول العربية والجامعة العربية.

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