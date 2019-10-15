مقتل مدنيين اثنين بسقوط قذائف هاون أطلقها "ي ب ك" الإرهابي على ولاية ماردين

قتل مدنيان وأصيب 12 آخرين بجروح، الثلاثاء، إثر سقوط قذائف هاون على قضاء "قزل تبه" المحاذي للحدود السورية بولاية ماردين جنوب شرقي تركيا.

وأطلقت القذائف من مناطق يحتلها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في سوريا، وسقطت في ضواحي قضاء قزل تبه بولاية ماردين.

وأوضحت الولاية في بيان، الثلاثاء، أن التنظيم استهدف المدنيين في ضاحيتي "تلشليجا" و"أوطلوق" التابعين للقضاء، بقذائف هاون وقذائف صاروخية.

وتمنت الولاية الرحمة للشهيدين والشفاء العاجل للمصابين.

والأربعاء الماضي، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.



وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة