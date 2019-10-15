نائب إيراني يشجب انتقاد بعض النواب عملية نبع السلام

انتقد النائب الإيراني محمد حسن نجاد، ما صدر عن بعض النواب في البرلمان، من تصريحات مؤيدة لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، على خلفية عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وذكرت وسائل إعلام محلية إيرانية، الاثنين، أن النائب عن ولاية أذربيجان الشرقية محمد حسن نجاد، رد على انتقادات في البرلمان طالت العملية العسكرية التركية الهادفة لمكافحة الإرهاب في المنطقة.

وقال نجاد متسائلا: "هل هذا برلمان إيران أم برلمان أكراد سوريا؟ حتى أمس كنا نقول إن إرهابيي ي ب ك/ بي كا كا مدعومين أمريكيا، وأنهم يتسببون في استشهاد جنودنا (..) ماذا حصل الآن كي نحزن على هؤلاء الإرهابيين".

كما انتقد نجاد، بعض النواب، حين قالوا إن "العملية تستهدف الأمة الكردية"، موضحا "لدينا أمة واحدة هي الأمة الإيرانية، هذه التسمية تخدم الانفصاليين الأكراد (...) أي نوع من العمل هذا!؟".

والأربعاء، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.