أردوغان مخاطباً جامعة الدول العربية: أتساءل كم سورياً استقبلتم في بلادكم

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجوم جامعة الدول العربية على تركيا بسبب عملية نبع السلام التي أطلقتها ضد إرهابيي ي ب ك/ بي كا كا في شمال سوريا.

جاء ذلك خلال كلمة أردوغان اليوم الأربعاء، أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية.

وأضاف أردوغان أن الجامعة العربية كانت قد علقت عضوية سوريا والآن تعمل على مشروع إعادتها من أجل الإساءة إلى تركيا.

وتابع "أخاطب جامعة الدول العربية: كم سورياً استقبلتم في بلادكم. هل قدمتم أي دعم من أجل اللاجئين السوريين في بلادنا."

وأكد أردوغان أن تركيا لا تستهدف الأكراد ولا العرب ولا أي عرق في سوريا وأن كفاحها موجه فقط ضد الإرهابيين ومن أجل الشعب السوري. كما أكد على أن تركيا غير طامعة في أي شبر من الأراضي السورية.

وشدد أردوغان على احترام تركيا لوحدة الأراضي السورية ووحدتها السياسية مشيراً إلى أن أنقرة ستسلم إدارة كل المناطق التي حررتها من الإرهابيين وأمنتها، حين يتم تشكيل حكومة مشروعة تمثل كافة شرائح المجتمع في سوريا.

وبخصوص الادعاءات حول استهداف تركيا للمدنيين في سوريا قال أردوغان "لا يوجد في تاريخنا أي استهداف للمدنيين ولن يكون. وعلى من يريد في رؤية مجازر بحق المدنيين النظر إلى ما يحدث في سوريا وما فعلته فرنسا في إفريقيا، وما يحدث في أراكان، والمدنيين الذين يقتلون عمداً في فلسطين كل يوم، وما حدث في البلقان، وما يحدث في أفغانستان وإقليم قره باغ التابع لآذربيجان والمحتل من قبل أرمينيا."