أردوغان يلتقي نائب الرئيس الأمريكي غدا الخميس

أعلنت الرئاسة التركية، أن رئيس البلاد رجب طيب أردوغان، سيستقبل وفداً أمريكياً برئاسة نائب الرئيس الامريكي مايك بنس، الخميس، في العاصمة أنقرة.

جاء ذلك على لسان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر.

وقال ألطون في تغريدته إن الوفد الأمريكي وصل إلى تركيا، وأنه سيلتقي الرئيس أردوغان الخميس.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنّه أوفد نائبه مايك بنس ووزير خارجيته مايك بومبيو إلى تركيا، لمناقشة بحث الوقف الفوري لإطلاق النار شمالي سوريا.