وزير الدفاع التركي يبحث هاتفياً مع نظيره البريطاني الوضع بسوريا

تبادل وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، مع نظيره البريطاني، بن والاس، وجهات النظر حول قضايا دفاعية وأمنية، على رأسها سوريا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما، الأربعاء، وفق بيان نشرته وزارة الدفاع التركية.

يأتي ذلك في وقت تستمر فيه عملية "نبع السلام" لليوم الثامن، التي أطلقها الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.