المتحدث باسم الرئاسة التركية يلتقي المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا

اتفقت تركيا وروسيا على منع المنظمات الإرهابية من تهديد سلامة ووحدة الأراضي السورية.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الرئاسة التركية، ذكر فيه إبراهيم قالن أنه التقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، والوفد المرافق له في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، الخميس.

وبحث الجانبان آخر التطورات في سوريا، وعملية "نبع السلام"، وقضايا استراتيجية، ومسار الحل السياسي، والتطورات المتعلقة بأعمال اللجنة الدستورية السورية.

وجرى التأكيد خلال اللقاء على أن العملية تهدف لضمان تبديد المخاوف الأمنية التركية، وعودة اللاجئين السوريين بشكل أمن.

واتفق الجانبان على منع المنظمات الإرهابية بما فيها "ب ي د/بي كا كا/ي ب ك" و"داعش" من أن تشكل تهديدا لسلامة ووحدة الأراضي السورية، ومواصلة التعاون بين البلدين في هذا الصدد.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.