انتهاء اجتماع الوفدين التركي والأمريكي برئاسة أردوغان وبنس في أنقرة

انتهى اجتماع وفدي تركيا والولايات المتحدة، الخميس، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، في العاصمة أنقرة.

واستغرق اجتماع وفدي البلدين استغرق ساعتين و40 دقيقة في الجمع الرئاسي بأنقرة.

وشارك في الاجتماع من الجانب التركي، إلى جانب أردوغان وبنس، نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، ووزراء الخارجية مولود تشاوش أوغلو، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، والدفاع خلوصي أقار، ورئيس هيئة الأركان العامة يشار غولر.

ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، والمبعوث الخاص إلى سوريا جيس جيفري، وسفير واشنطن لدى أنقرة ديفيد ساترفيلد.

وفي وقت سابق الخميس، وصل بنس، أنقرة، من أجل بحث الملف السوري مع الجانب التركي.