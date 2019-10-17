أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية محمد فيصل، تأجيل زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان التي كان مخططا لها في الفترة من 23 إلى 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلى إسلام آباد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده الخميس في العاصمة إسلام آباد.

وقال: "تم تأجيل زيارة أردوغان إلى باكستان في الوقت الحالي. وسيتم تحديد موعد جديد للزيارة المؤجلة".

وبخصوص عملية "نبع السلام"، قال فيصل: "ينبغي لنا تفهم المخاوف الأمنية الإقليمية التي تشهدها تركيا بسبب كونها واحدة من أكثر الدول التي عانت الإرهاب".

وأضاف: "رئيس الوزراء عمران خان اتصل بأردوغان (الجمعة الماضية) وأبلغه دعم باكستان للعملية".

وأكد المتحدث على مواصلة بلاده دعمها لوحدة أراضي سوريا وتحقيق حل سياسي في أقرب وقت ممكن.

وكان خان أعلن خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي انعقدت في سبتمبر/أيلول الماضي بنيويورك، الزيارة المزمعة لأردوغان إلى بلاده.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.