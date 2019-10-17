تشاوش أوغلو: ليس هناك وقف إطلاق نار بل تعليق مؤقت للعملية إلى حين انسحاب الإرهابيين

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن تركيا لم تعلن إيقاف عملية نبع السلام، أو وقف دائم لإطلاق النار ولكن علقت العملية مؤقتاً لمدة 120 ساعة إلى حين انسحاب عناصر ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي من حدود المنطقة الآمنة، بموجب الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة.

جاء ذلك في تصريحات له عقب انتهاء اجتماع وفدي تركيا والولايات المتحدة، الخميس، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان ونائب الرئيس الأمريكي بنس، في العاصمة أنقرة.

وأضاف تشاوش أوغلو أن الاتفاق ينص أبضاً على تسليم عناصر "ي ب ك" الإرهابي أسلحتهم الثقيلة وتفكيك التحصينات وتدمير المواقع.

وأشار تشاوش أوغلو إلى أن تعليق العملية لا يعني انسحاب الجنود الأتراك من المنطقة.

وتابع " سنتابع بشكل مباشر كل ما يتم تنفيذه عبر وجودنا في المنطقة ومصادرنا الاستخباراتية وكل شيء سيتم أمام أعيننا وسنراقبه."

ولفت تشاوش أوغلو إلى أن تركيا لم تقدم أي تعهد بشأن مدينة عين العرب (كوباني).

وأضاف أنه من المهم بالنسبة إلى تركيا إنهاء جميع العناصر الإرهابية وإقامة منطقة آمنة بعمق 32 كلم وبطول 444 كلم حتى حدود العراق شرق نهر الفرات بسوريا

وأشار تشاووش أوغلو إلى أن أكثر من 365 ألف سوري عادوا إلى المناطق التي طهرتها تركيا من تنظيمي "داعش" و"بي كا كا" عبر عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون"

وتابع " تركيا قادت نضالا حازما ضد "داعش" وحيّدت من عناصره أكثر من 4 آلاف في سوريا والعراق."