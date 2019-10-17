تعليق عملية نبع السلام 120 ساعة لحين انسحاب إرهابيي "ي ب ك" من حدود المنطقة الآمنة

أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس توصل تركيا والولايات المتحدة إلى اتفاق لتعليق عملية نبع السلام لمدة 120 ساعة، لحين انسحاب عناصر ي ب ك من حدود المنطقة الآمنة المتفق عليها مع أنقرة، مشيراً إلى أن الانسحاب قد بدأ بالفعل.

جاء ذلك في تصريحات له عقب انتهاء اجتماع وفدي تركيا والولايات المتحدة، الخميس، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان وبنس، في العاصمة أنقرة.

ولفت بنس إلى أن ي ب ك أعطى واشنطن ضماناً للانسحاب.

وكشف أنه جرى التوصل إلى تفاهم بين تركيا والولايات المتحدة للقضاء على "داعش" بالكامل شمال شرق سوريا.

وأشار إلى أن العقوبات الأمريكية على تركيا سيتم رفعها عقب تنفيذ وقف إطلاق النار.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح عبر تويتر عقب انتهاء الاجتماع قائلا "هناك أخبار عظيمة قادمة من تركيا سيتم إنقاذ حياة الملايين"

وأعرب ترامب عن شكره لأردوغان.