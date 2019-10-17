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قوات "نبع السلام" تضبط مستودع ذخائر لتنظيم ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي في تل أبيض السورية

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 17.10.2019 18:37
آخر تحديث في 17.10.2019 22:39
قوات نبع السلام تضبط مستودع ذخائر لتنظيم ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي في تل أبيض السورية

ضبطت قوات عملية "نبع السلام"، الخميس، مستودع ذخائر وقنابل لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، بمدينة تل أبيض شمالي سوريا.

وضبطت القوات كميات كبيرة من الألغام والصواريخ والقنابل، للتنظيم الإرهابي خلال عمليات التمشيط التي تقوم بها في تل أبيض بعد تحريرها من "ي ب ك" الإرهابي.

وفي وقت سابق الخميس، عثرت قوات "نبع السلام" على مستودع كبير للأسلحة تابع للتنظيم الإرهابي جنوبي مدينة رأس العين شمالي سوريا.

والأحد الماضي، حرر الجيشان التركي، والوطني السوري، مدينة تل أبيض الإستراتيجية في منطقة شرقي نهر الفرات، بعد اشتباكات عنيفة مع الإرهابيين.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية للقضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

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