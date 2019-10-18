أردوغان: لا نضع كل العرب في كفة واحدة وليس لدينا مشكلة مع الشعب العربي

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، على أن بلاده "لا تضع كل العرب في كفة واحدة"، على خلفية موقف جامعة الدول العربية حيال عملية "نبع السلام".

جاء ذلك في معرض رده على أسئلة صحفيين، عقب لقائه مندوبي وسائل إعلام أجنبية، في مدينة إسطنبول.

وقال أردوغان إن "المشكلة لا تكمن في شعوب الدول الأعضاء في الجامعة العربية، بل في من يحكم تلك الدول".

ولفت إلى ضرورة التمييز بين الشعوب العربية والأنظمة التي تحكمها.

وتابع قائلا: "الذين أخرجوا سوريا من الجامعة العربية قبل 6 أعوام، يقترحون الآن إعادتها، كيف سنفسر هذا الأمر؟ ما الذي جرى؟ بالأمس شيء واليوم شيء آخر".

وأضاف الرئيس التركي: "نحن نستضيف حاليا 3 ملايين و650 ألف عربي في بلادنا".

ودعا أردوغان الصحفيين إلى توجيه السؤال التالي إلى الدول العربية :" إنهم (في تركيا) يؤونهم ويطعمونهم ويكسونهم ويعلمونهم، كم قدمتم دعما ماليا؟

وتابع: "لا يوجد شيء (دعم)، ماذا يقولون؟ لقد ساعدنا لبنان، وهذه الدولة وتلك، لكن عندما يتعلق الأمر بتركيا، لا يوجد".