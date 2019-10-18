أمين عام حلف الناتو يبحث مع تشاوش أغلو آخر تفاصيل نبع السلام

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في اتصال هاتفي مع أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الاتفاق التركي الأمريكي حول شمال سوريا.

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية أن الجانبين بحثا الاتفاق بين تركيا وأمريكا حول شمال سوريا وعملية "نبع السلام"

ومساء الخميس، توصلت تركيا والولايات المتحدة الأمريكية لاتفاق يقضي بأن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، ورفع العقوبات عن أنقرة، وانسحاب الإرهابيين من المنطقة الآمنة.

ونشرت الرئاسة التركية بيانا مشتركا يضم 13 مادة، توصلت إليه مع الولايات المتحدة حول شمال شرق سوريا، عقب مباحثات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، وأخرى بين وفدي البلدين، بالعاصمة أنقرة، الخميس.

وذكر البيان أن تركيا والولايات المتحدة تؤكدان على علاقاتهما كعضوين وثيقين في حلف شمال الأطلسي، وأن الولايات المتحدة تتفهم هواجس تركيا الأمنية المشروعة حيال حدودها الجنوبية.

وعقب ذلك قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن بلاده "ستعلّق عملية نبع السلام لمدة 120 ساعة من أجل انسحاب تنظيم بي كا كا/ ي ب ك، وهذا ليس وقفا لإطلاق النار".