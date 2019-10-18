نائب أردوغان: تركيا انتصرت بقوتها في الميدان وموقف رئيسها الحاسم

اعتبر نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، أن الاتفاق الذي توصلت إليه بلاده مع الولايات المتحدة "انتصاراً"، عازياً هذا الفوز إلى قوة تركيا وموقف الرئيس رجب طيب أردوغان "الحاسم".

وقال أوقطاي، في تغريدة له تعليقاً على اتفاق تعليق عملية "نبع السلام": "لقد انتصرت تركيا بقوتها في الميدان، واستراتيجيتها على طاولة المفاوضات، والموقف الحاسم لقائدنا".

وبعد اجتماع استمر لساعات بين الرئيس أروغان ووفد أمريكي يقوده نائب الرئيس مايك بنس، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق تم بموجبه تعليق عملية "نبع السلام" شمالي سوريا بناء على تفاهم حول العديد من النقاط.

وعقب الإعلان عن الاتفاق، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن بلاده "ستعلّق عملية نبع السلام، لمدة 120 ساعة من أجل انسحاب تنظيم بي كا كا/ ي ب ك، وهذا ليس وقفا لإطلاق النار".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.