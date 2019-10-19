أردوغان: سنسحق إرهابيي ي ب ك/ بي كا كا إذا لم ينسحبوا خلال المدة المحددة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الجيش التركي سيسحق إرهابيي ي ب ك/ بي كا كا إذا لم ينسحبوا من المنطقة بانتهاء المدة المحددة.

وأضاف أردوغان خلال كلمة له في افتتاح عدة مشاريع بولاية قيسري وسط تركيا أن تركيا لم تحد عن الشروط التي وضعتها منذ البداية

وتابع " إذا لم ينجح الاتفاق مع الأمريكيين فسنواصل من حيث توقفنا عند انتهاء الـ120 ساعة ونستمر في سحق رؤوس الإرهابيين"

وأشار أردوغان إلى أن تركيا تعرضت مع الأسف لشتى أنواع التصرفات البشعة خلال 9 أيام الأخيرة وقد اكتشفنا حقيقة الأطراف بسبب سقوط الأقنعة التي كانت على الوجوه