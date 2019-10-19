"نبع السلام".. ضبط مخزن أسلحة لتنظيم ي ب ك الإرهابي في "رأس العين" شمال شرقي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية ضبط مخزن أسلحة عائد لتنظيم "ي ب ك" الإرهابي يضم كميات كبيرة من السلاح والذخيرة خلال عمليات التمشيط بـ"رأس العين" بعد تحريرها من الإرهابيين في إطار عملية نبع السلام.

ونشرت وزارة الدفاع التركية عبر حسابها بتويتر مقطع مصور يظهر الأسلحة التي تم ضبطها والتي من بينها رشاشات آلية ومهمات عسكرية وصناديق ذخيرة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، العملية العسكرية في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

والخميس، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بتعليق العملية مؤقتًا، وإنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، ورفع العقوبات عن أنقرة، وانسحاب العناصر الإرهابية في ظرف 120 ساعة.