أردوغان وجونسون يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، حسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية.

وأوضح البيان، أن الرئيس أردوغان أبلغ جونسون، أن بلاده تراقب عن كثب خروج إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" من المنطقة الآمنة وتسليم أسلحتهم وتدمير مواقعهم.

والخميس، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق لتعليق العملية العسكرية، يقضي بأن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، وانسحاب العناصر الإرهابية من المنطقة، ورفع العقوبات عن أنقرة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.